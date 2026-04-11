◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が来日初先発し、５回９７球で６安打２失点。ビハインドで降板し、球団の新外国人では２３年のグリフィン以来となる初登板初白星はならなかった。

初回に２安打２四死球で２失点。いきなり出はなをくじかれたが、２回以降は意地を見せてゼロを並べた。内海投手コーチも「初登板という事もあり緊張していたし、この試合にかける思いが空回りしてしまった。２回以降は落ち着いてマタらしい投球ができている」とコメントしたように、最速１５６キロの直球に１５３キロのツーシーム、カットボール、カーブ、高速チェンジアップを織り交ぜて計６奪三振。降板後はバッテリーを組んだ山瀬とハグを交わし「立ち上がりは期待された形のピッチングは出来なかったけれど、2イニング目以降は山瀬ともしっかりコミュニケーションを取り、引っ張ってくれた。初登板で日本の野球のレベルの高さを感じたが、自分のやるべきことはできたと思う」とコメントした。

外国人枠の関係で開幕は２軍スタートだったマタ。助っ人右腕のハワードが４日のＤｅＮＡ戦で右足を負傷した影響で白羽の矢が立った。登板前日は「チームにポジティブな結果を持ってこられるような投球がしたい」と勝利を誓っていた。