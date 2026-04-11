◆パ・リーグ 日本ハム ３―６ ソフトバンク（１１日・エスコン）

日本ハムは１１日、ソフトバンク戦（エスコン）で３―６の逆転負けを喫した。先発した伊藤大海投手（２８）は６回途中７安打６失点で今季初黒星。チームはソフトバンクに開幕から４連敗となった。

「１番・中堅」で先発出場した矢沢宏太投手（２５）は、０―０の初回先頭、上沢の２球目、１５０キロのツーシームを右翼２階席に運ぶ自身初の先頭打者本塁打。飛距離１２６メートルの特大の今季１号に、「（前カードの）楽天戦でもいいタイミングで振れていたので自信を持って打席に入った」と、うなずいた。

この一発で開幕から１３試合でチーム２５発目。１２人目の一発に、「ホームランを打っていない人の方が少ないし…（笑）、あと何人かってぐらいなので、早く打ちたいなとは思っていました」と、歴史的な重量打線に負けじと存在感を放ってみせた。

今季は開幕スタメンに名を連ねるも打率１割４分３厘と低調。それでも横尾打撃コーチや先輩の郡司から「（ヒットが）出ていなくても変えるな。これは時間の問題だから焦るな」と助言を受け、キャンプから続ける引っ張り方向への強い打球を継続し、結果につなげた。「ボスはいろんなところで見てますし、打てなくてもボスが打てると思って使ってると思うんで、そこは変に自信を持ってプレーする感じ」。俊足強打の絶対的レギュラーへここから状態を上げていく。（川上 晴輝）