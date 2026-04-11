奈良県生駒郡の「亀の井ホテル 大和平群」は１１日、「わんわんパラダイス 奈良生駒」にリブランドし、すべての部屋で愛犬と一緒に泊まれるホテルに生まれ変わった。

これまでは温泉旅行はペットホテルにわんちゃんを預け、家族だけで楽しむことが一般的だったが、近年、愛犬とともに旅行を楽しみたいというニーズがますます高まっている。これを受け、広い敷地、緑豊かな閑静な環境に建つ同ホテルでは、リブランドして、滞在も食事も愛犬と一緒にできるようになり、家族にとっても愛犬にとっても、充実した滞在を楽しむことができるようになった。

天然温泉、地元食材にこだわったお食事などで充実した滞在を提供しているが、さらに全客室で愛犬同伴の宿泊が可能になった。客室にはリードフックを設置するほか、フードボウル、ペットサークル、トイレ用品、ベッド、消臭スプレー、除菌脱臭機、加湿空気清浄機など、愛犬用アメニティを完備している。

レストランでは愛犬と一緒に食事を楽しむことができる。また、愛犬向けの朝食を無料で提供する。記念日にはわんちゃんにバースデーケーキをご用意することも可能となっている。

屋内、屋外にドッグランを設置しており、天候に左右されず愛犬がのびのびと遊ぶことができる。屋外ドッグランにはウッドチップを採用し、愛犬の足への負担軽減や防虫効果、リラックス効果などに配慮している。

同ホテルのグループ（アイコニア・ホスピタリティ）では、全国に２７ホテル、５００室を超える愛犬と泊まれるホテルブランド「わんわんパラダイス」「わんわんパラダイス プレミア」を展開。「これまでの地域の皆さまに愛されていた実績と経験をもとに、今後は愛犬とのかけがえのない時間を過ごせるホテルとしてさらに邁進してまいります」としている。

【わんわんパラダイス 奈良生駒】

住所：〒６３６−０９０５ 奈良県生駒郡平群町上庄2-16-1

ＴＥＬ：０７４５−４５−０３５１

チェックイン：午後３時／チェックアウト：午前１０時

客室数：４２室