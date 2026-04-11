FRUITS ZIPPER、生配信でメンバーそれぞれが叶えたい夢を発表！「絶対に全部叶えたい」

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FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日に生配信を実施。5thシングルCDの発売が7月15日に決定したことを発表し、さらにひと足先に新曲「ふるっぱれーど」を4月24日に配信リリースすることが明らかとなった。

■生配信では「カワイイ神社」がサプライズ登場

生配信では、サプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊「ふるーつちゃん」が登場。

メンバーは、これから叶えたい夢として「2年連続で紅白歌合戦出場」（鎮西寿々歌）、「日本レコード大賞受賞」（櫻井優衣）、「国立競技場でのライブ開催」（月足天音）、「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」（仲川瑠夏）、「（韓国の音楽番組）M COUNTDOWN出演」（松本かれん）、「（世界最大規模の音楽フェス）Coachella出演」（早瀬ノエル）、「CD売上50万枚」（真中まな）とそれぞれの想いを語り「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。

また、配信中には、待望の5thシングルCDを7月15日にリリースすることを発表。さらに、新曲「ふるっぱれーど」が、アリーナツアー初日の4月24日に配信リリースされることが明かされ、MVのティザー映像が公開された。

「ふるっぱれーど」は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌った内容。FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーをぎゅっと詰め込んだ一曲となっている。

また、アリーナツアーのキービジュアルも公開。今回のビジュアルは「夢の中の夢」をテーマに、デビュー時のアーティスト写真を手がけたOFBYFOR TOKYOのYUKARIが制作した。

デビュー当時、CGで動くアーティスト写真という新しいスタイルを見せた彼女たちは、この4年間の活躍を通して、唯一無二の存在としてさらに輝きを放っている。

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ふるっぱれーど」

2026.07.15 ON SALE

SINGLE「（タイトル未定）」

■関連リンク

FRUITS ZIPPER OFFICIAL SITE

https://fruitszipper.asobisystem.com/