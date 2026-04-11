ClariS、30thシングル「Revive」発売決定！TVアニメ『勇者のクズ』第2クールOPテーマ

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ClariSが、5月27日に30枚目シングル「Revive」をリリースする。

■『勇者のクズ』の世界観を感じさせるダークでクールなアーティストイラストも公開

「Revive」は、日本テレビ系で放送中のTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ。これまでのClariSのサウンドイメージとはひと味違う、疾走感溢れるロックナンバーで、ニューシングルにはこの楽曲の他、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載新曲の「Trigger」「Radiant」の全3曲を収録。

さらに初回生産限定盤に付属するBlu-rayには、「Revive」のMV、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」ダンスビデオを収録。

TVアニメ『勇者のクズ』第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となる期間生産限定盤のBlu-rayには、アニメのノンクレジットオープニングムービーが収録される。

今回の発表にあわせて、新アーティスト・イラストも公開。TVアニメ『勇者のクズ』の世界観を感じさせる、ダークでクールなClariSのアートたな魅力を感じることのできるアートワークに仕上がっている。

また、30thシングル「Revive」の店舗購入者特典情報や新曲「Revive」のLINE MUSICキャンペーンの開催も発表された。詳細はClariSのオフィシャルサイトで。

なお、ニューシングルの表題曲「Revive」は、4月12日0時から先行配信が開始となる。

Illustration BY たん旦 ※メイン写真

■リリース情報

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Revive」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「Revive」

■【画像】アニメ『勇者のクズ』のキービジュアル

■【画像】LINE MUSICキャンペーン告知画像

■【画像】「Revive」のジャケット写真

■関連リンク

TVアニメ『勇者のクズ』作品サイト

https://yushanokuzu.com

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/event/105573

ClariS OFFICIAL SITE

https://www.clarismusic.jp/