マレーシア移住の優木まおみ、5ヶ月ぶりの“生存確認ポスト”で近況「心配されてるようだったので…」
マレーシア在住でタレント・実業家の優木まおみ（46）が11日、自身のSNSを5ヶ月ぶりに更新し、「生存確認ポスト」として投稿した。
【写真】「大きくなっててビックリ」親子留学中の娘2人との“顔出し”ダンス動画を公開した優木まおみ
優木は「おはようございます 相変わらずマレーシアに大体います」と書き出すと、近況を報告。「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、pilates、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽しく過ごしていたら、界隈から"優木まおみＸから消えた！"みたいに心配されてるようだったので、ここに生存確認ポストしておきます」とつづった。
優木は2013年の6月に2歳年上の美容師と結婚。14年4月に第1子女児、17年1月に第2子女児を出産した。2025年8月から親子留学のため娘2人とマレーシアでの移住生活を始めたことを報告している。
【写真】「大きくなっててビックリ」親子留学中の娘2人との“顔出し”ダンス動画を公開した優木まおみ
優木は「おはようございます 相変わらずマレーシアに大体います」と書き出すと、近況を報告。「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、pilates、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽しく過ごしていたら、界隈から"優木まおみＸから消えた！"みたいに心配されてるようだったので、ここに生存確認ポストしておきます」とつづった。
優木は2013年の6月に2歳年上の美容師と結婚。14年4月に第1子女児、17年1月に第2子女児を出産した。2025年8月から親子留学のため娘2人とマレーシアでの移住生活を始めたことを報告している。