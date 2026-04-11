関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVIL CUP 2026」が11日、開幕した。1部リーグは男女ともに12チーム総当たり戦で行われ、男子1部は近畿大学、女子1部は神戸学院大学で、それぞれ6試合が行われた。

男子は昨年、春秋連覇を達成した大産大を筆頭に近大、関大、京産大、天理大、立命大が勝利し、順調なスタートを切った。

大産大は、入れ替え戦を勝ち上がって1部に昇格した桃山学院大と対戦。ストレート勝ちを収め、昨年王者の貫禄を見せつけた。

一方の女子は、2部から念願の1部昇格を果たした神院大が、春秋連覇の帝塚山大と対戦。神院大が帝塚山大をストレートで破る大金星を挙げたほか、関大、武庫川女大、龍谷大、大阪国際大、園田学園大が勝利し、開幕から熱戦を繰り広げた。

【男子1部】第1日

天理大（1勝0敗）3−2甲南大（0勝1敗）

関大（1勝0敗）3−0大商大（0勝1敗）

大産大（1勝0敗）3−0桃山学院大（0勝1敗）

立命大（1勝0敗）3−0びわこ成蹊スポーツ大（0勝1敗）

京産大（1勝0敗）3−0龍谷大（0勝1敗）

近大（1勝0敗）3−0関学大（0勝1敗）

【女子1部】第1日

龍谷大（1勝0敗）3−0神戸親和大（0勝1敗）

大阪国際大（1勝0敗）3−1大体大（0勝1敗）

武庫川女大（1勝0敗）3−2関学大（0勝1敗）

園田学園大（1勝0敗）3−2千里金蘭大（0勝1敗）

関大（1勝0敗）3−1京都橘大（0勝1敗）

神院大（1勝0敗）3−0帝塚山大（0勝1敗）