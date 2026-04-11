Snow Man・宮舘涼太、主題歌「SAVE YOUR HEART」の振りを示唆 “この作品でしか出せない色”表現
Snow Man・宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）第2話先行試写会が、11日に都内で開催。宮舘が登壇し、MVが公開されていない主題歌「SAVE YOUR HEART」の振りについて言及した。
【画像】主題歌の振り？Snow Man・宮舘涼太、ヒントのポーズ
主題歌はアップテンポで疾走感のある楽曲に仕上がっている。同作品のせりふが歌詞に入っており、宮舘は「この作品でしか出せない色」と表現。MVはまだ公開されていないが、司会のリクエストに応える形で“入っているやもしれない”振り付けを披露することに。宮舘は、同作品のメインビジュアルになっている手首を押さえたポーズをとって振りを示唆した。
さらに、「数字で描かれた特別なコードがSNS上で出てたりするので、それを解読してみて」とアピールした。
本作で宮舘は、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役、臼田は何者かに狙われている神尾くるみ役を演じる。エータのミッションはヒロインを護ること。一筋縄ではいかない2人の思いはどう重なり合い、恋に発展していくのか。笑えて泣けるSFラブコメとなっている。
【画像】主題歌の振り？Snow Man・宮舘涼太、ヒントのポーズ
主題歌はアップテンポで疾走感のある楽曲に仕上がっている。同作品のせりふが歌詞に入っており、宮舘は「この作品でしか出せない色」と表現。MVはまだ公開されていないが、司会のリクエストに応える形で“入っているやもしれない”振り付けを披露することに。宮舘は、同作品のメインビジュアルになっている手首を押さえたポーズをとって振りを示唆した。
本作で宮舘は、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役、臼田は何者かに狙われている神尾くるみ役を演じる。エータのミッションはヒロインを護ること。一筋縄ではいかない2人の思いはどう重なり合い、恋に発展していくのか。笑えて泣けるSFラブコメとなっている。