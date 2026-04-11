元NHKアナウンサーの青井実が、4月10日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演。過去の騒動をイジられたことが話題となっている。

「青井さんは先月27日、2024年4月から約2年間務めた『Live News イット！』（フジテレビ系）を卒業。それからわずか約2週間で、同時間帯の裏番組『5時に夢中！』に出演するという異例の展開となりました」（芸能記者）

最終回の『イット！』では、「つらかったり、立ち止まることもありました」と涙を見せた青井だが、この日は一転してハイテンション。

「冒頭から『来ちゃいました〜』とニヤニヤ。ミッツ・マングローブさんに『来ちゃったんですか？来るとこ間違ったんじゃないですか？』とイジられると、『間違いじゃないです、間違いじゃないです！』と必死に否定。

さらに『レインボーブリッジ渡れない』と振られれば『渡らせてくださいよ〜』、NHKがある渋谷も歩けないと畳みかけられると『歩かせてくださいよ〜歩くぐらいはいいでしょ！』と食い下がるなど、若手芸人ばりに前のめりのリアクションで応じていたのです」（同前）

だが、空気が変わったのは中盤だった。

「青井さんは放送前、ディレクターから『大変失礼があるかと思いますが、お許しください』と言われたと振り返ると、ミッツさんがすかさず『いや、でも失礼はそっちも負けてないんじゃない？』と、過去のパワハラ騒動をチクリと刺したのです。青井さんは『そんなことないですって！』と苦笑いしつつ、『怖いな〜ほんとに怖いな』と戦々恐々でした」（同前）

Xでは

《開始一分でパワハラ疑惑を薄イジリされる青井キャスター！》

と驚きの声も上がっていた。

「青井アナのパワハラ行為は、昨年4月の『イット』出演中のことでした。番組のリハーサル中にスタッフを強い口調で叱責したほか、放送終了直後にピンマイクを放り投げるなどの行為が発覚。

本人は謝罪しましたが、視聴率低迷とも重なり、降板の決定打になったと見られています」（芸能プロ関係者）

今回の『5時に夢中！』出演は『イット』卒業後初の民放地上波。公然とパワハラいじりをされたのも初めてだろうが、再就職先の話は聞こえてこない。

「フジの夕方の顔を2年間務めてきた青井さん。何かしら新規の仕事があってしかるべきでしょうが、やはりパワハラ騒動がニュースの現場で起きた出来事だけに、関係者からは一緒に仕事をしたいと思われない状況になっている可能性があります」（同前）

『5時に夢中！』といえば最近、プロレスラーに転身したフワちゃんが出演したことでも話題となった。

「青井さんはフワちゃんと同じ“話題枠”とも言うべき扱いをされている印象です。同番組では元KAT-TUNの中丸雄一さんがそのままレギュラーコメンテーターに定着しましたが、天下の元NHKアナがプライドを捨ててTOKYO MXで仕事するかは未知数です」（同前）

プライドを捨てるしかなさそうな状況だが――。