元大リーガーの上原浩治氏が米国でツーショット

テニスの錦織圭（ユニクロ）が戦った米国の大会で、ツーショットを撮影した“そっくり”な有名人がファンの話題となっている。「アスリート親子のようで素敵です」「似てる！」とコメントが寄せられた。

日に焼けた顔が二つ並ぶと、確かに似ている。自身のインスタグラムに錦織とのツーショットとともに「やっぱり似てる？？ 1回戦に勝った後に…2回戦で負けちゃった…引退報道が出たり、気持ち的にもキツかったかも…でもそれは否定したわけだから、まだ次がある 頑張って」とつづったのは、日米で活躍した元プロ野 球選手の上原浩治氏だ。

この投稿にはファンから「兄弟で拍手」「アスリート親子のようで素敵です」「似てる！」「上原さんとケイ！なんとも言えない写真！」「似てますね 良く言われますか？？」とコメントが並んだ。

現在36歳の錦織は、米フロリダ州で行われた下部ツアーのサラソタ・オープンに出場。シングルス2回戦で中国選手にフルセットの末敗れた。大会前には海外メディアがこの大会を最後に引退すると報じ、錦織本人がXに「私は今週引退しません。この件については近い将来に私自身から最新情報をお伝えします。ありがとうございます」と投稿していた。



（THE ANSWER編集部）