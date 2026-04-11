◆パ・リーグ 西武５―２ロッテ（１１日・ベルーナ）

西武はロッテを破り連敗を２で止め、最下位を脱出した。

初回、一挙４点を先制し、今季３登板目で初白星を目指す武内夏暉投手（２４）を援護した。

初回１死一、二塁で、渡部聖弥が田中晴が投じた１３４キロのカットボールを左前に運び先制。渡部は一塁ベース上で右手を突き上げんだ。「甘く浮いてきた球を一発で仕留めることができてよかったです」とコメントした。

２死満塁とした後、カナリオが右中間を破る走者一掃の適時二塁打を放ち、初回に一挙４得点を奪った。

４点リードで迎えた４回２死三塁、桑原将志が初球の１５０キロ直球を右前にはじき返し、５点目を奪った。

守備では７年連続７度のゴールデン・グラブ賞を受賞した源田が実力を見せつけた。３回先頭の松川。三遊間を抜けそうな鋭い打球を逆シングルでキャッチすると、素早く一塁に送球しアウト。５回先頭でも寺地の鋭いライナー性の打球をダイビングキャッチしアウトにした。

武内は、この日最速１５１キロの直球とチェンジアップやスライダーを織り交ぜ的を絞らせなかった。６回は無死満塁のピンチを背負うも上田を遊ゴロ併殺打。最少失点で切り抜けると、８回には糸川亮太が山本大斗にソロを被弾したが、逃げ切った。