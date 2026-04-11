女優でグラビアアイドルの相沢菜々子(29)が11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。柔軟性をいかしたユニークなポーズを披露した。



【写真】まるで漢字の「土」！驚きの柔軟性と体幹の開脚ポーズ

「釜爺?」と、映画「千と千尋の神隠し」のキャラクター名をひと言添えて投稿したのは、マットの上に両膝をつき、体を後ろに大きく反らしたポーズ。へそが上を向き、上半身は正面からほとんど見えないほど鋭く曲がっている。肘を曲げて床についた両腕が「釜爺」のクモのような手足にも見えるポーズだ。



身長173センチの9頭身ボディーというスタイルの美しさだけでなく、見事な柔軟性と体幹を披露。ファンからは「胸から上が見えない凄い身体能力」「ちょっとホラーやないすか」「大丈夫 これど～なってるの」と驚きの声が挙がっている。



また、9日にはグラビア撮影のオフショット動画を投稿。2つ並んだベッドに橋を架けるように開脚して乗ると、両手も水平にして漢字の「土」のような姿勢に。徐々に腰が沈んでいき、開脚の角度が180度を超えてもギリギリまで落下せずに粘るバランス力を見せた。格闘マンガ「刃牙」シリーズに登場する「地上最強の生物・範馬勇次郎」の名シーンにも似たポーズで、「わたしが地上最強です」とつづった。



この軟体バランスも反響を呼び、「見てるだけでも痛そうです」「え？え？すこすぎる」「範馬勇次郎??体柔らかくて羨ましいっす！」「いいもの見ちゃったな」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）