東西に分かれた各クラブの試合結果と順位

明治安田J1百年構想リーグは、後半戦の初戦となる第10節の各試合が行われた。

4月11日時点の最新順位表では、WESTでヴィッセル神戸が独走態勢を築く一方、EASTでは上位が勝ち点差1の中に3チームがひしめく混戦となっている。

WESTでは、首位の神戸が名古屋グランパスに3-2で勝利。この結果、神戸は勝ち点を25に伸ばし、2位以下に8差をつけて首位に位置している。2位の京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に5-1で快勝し、勝ち点17。3位の清水エスパルスはサンフレッチェ広島と1-1で引き分け、PK戦の末に4-5で敗れたものの、勝ち点17で3位となっている。

WESTの4位から8位では、ガンバ大阪がセレッソ大阪とのダービーに0-1で敗れて勝ち点17の4位となった。名古屋は神戸に敗れ勝ち点16で5位。C大阪はG大阪に勝利して勝ち点14で6位につけている。広島は清水に勝利して勝ち点13で7位、V・ファーレン長崎はアビスパ福岡に0-1で敗れて勝ち点12で8位となった。

EASTでは、首位の鹿島アントラーズは今節の試合を控えた状態で勝ち点23の1位となっている。2位のFC東京は横浜F・マリノスに3-1で勝利し、鹿島と勝ち点で並ぶ23の2位。3位のFC町田ゼルビアは柏レイソルに1-0で勝利し、勝ち点22で3位につけた。上位3チームが勝ち点1差で争う展開となっている。

EASTの4位から10位では、水戸ホーリーホックがジェフユナイテッド千葉と1-1で引き分け、PK戦を3-2で制して勝ち点12の6位となった。柏は町田に敗れ勝ち点11で8位。横浜FMはFC東京に敗れ勝ち点9で9位、千葉は水戸に敗れて勝ち点9で10位に位置している。（FOOTBALL ZONE編集部）