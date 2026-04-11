【今さら聞けないサッカー用語：ボックス・トゥ・ボックス】非常に価値の高い役割のひとつ。攻撃参加と守備のリスク管理を両立できる戦術理解が求められる
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第26弾は「ボックス・トゥ・ボックス」だ。
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主に中盤の選手に使われる言葉で、自陣のペナルティボックスから相手のペナルティボックスまで縦に行き来しながらプレーする、運動量が豊富なミッドフィルダーを指す。文字通り守備側と攻撃側の２つの“ボックス”を往復する運動量と役割の広さを表わした表現だ。
サッカーの母国であるイングランドでは４−４−２を基本システムとして、中盤の選手を「セントラルミッドフィルダー」と呼ぶ伝統があるが、まさしく攻守両面で稼働できる万能型ミッドフィルダーを象徴するワードとして用いられた。システムが多様化している現代サッカーでは、幅広く同タイプのミッドフィルダーを表わす。
このタイプの選手は、守備において中盤はもちろん、必要なら自陣まで戻ってボール奪取やセカンドボールの回収に関わり、相手の攻撃の芽を摘む。
一方で攻撃に移れば、精力的に前線まで駆け上がり、ゴール前への飛び出しやラストパス、時にはフィニッシュまで担う。単なる守備的ミッドフィルダーでも、攻撃的ミッドフィルダーでもなく、その両方を高いレベルでこなす万能型の中盤選手と言える。
この役割に求められるのは走力やスタミナなど、フィジカル的な要素ではない。どのタイミングで前に出るか、どこでバランスを取るかなど、味方の位置を見ながら攻撃参加と守備のリスク管理を両立する戦術理解が重要だ。
前に出過ぎれば中盤が空き、後ろに残り過ぎれば攻撃の厚みが失われる。その見極めができる選手ほど、チーム全体の推進力を高められる。
つまり「ボックス・トゥ・ボックス」とは、攻守にわたってピッチを縦断し続ける、中盤のダイナミズムを司る選手の総称とも言える。試合全体に関与し続ける、まさしくチームの心臓として非常に価値の高い役割のひとつだ。
文●河治良幸
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主に中盤の選手に使われる言葉で、自陣のペナルティボックスから相手のペナルティボックスまで縦に行き来しながらプレーする、運動量が豊富なミッドフィルダーを指す。文字通り守備側と攻撃側の２つの“ボックス”を往復する運動量と役割の広さを表わした表現だ。
このタイプの選手は、守備において中盤はもちろん、必要なら自陣まで戻ってボール奪取やセカンドボールの回収に関わり、相手の攻撃の芽を摘む。
一方で攻撃に移れば、精力的に前線まで駆け上がり、ゴール前への飛び出しやラストパス、時にはフィニッシュまで担う。単なる守備的ミッドフィルダーでも、攻撃的ミッドフィルダーでもなく、その両方を高いレベルでこなす万能型の中盤選手と言える。
この役割に求められるのは走力やスタミナなど、フィジカル的な要素ではない。どのタイミングで前に出るか、どこでバランスを取るかなど、味方の位置を見ながら攻撃参加と守備のリスク管理を両立する戦術理解が重要だ。
前に出過ぎれば中盤が空き、後ろに残り過ぎれば攻撃の厚みが失われる。その見極めができる選手ほど、チーム全体の推進力を高められる。
つまり「ボックス・トゥ・ボックス」とは、攻守にわたってピッチを縦断し続ける、中盤のダイナミズムを司る選手の総称とも言える。試合全体に関与し続ける、まさしくチームの心臓として非常に価値の高い役割のひとつだ。
文●河治良幸
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