今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月12日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


イライラしがち。周囲に気を使わせないように注意して。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ワガママになりがち。自分の考えを主張し過ぎるのはNG。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


年上女性とのコンタクトに幸運が。甘えてみるのも賛成！

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


金運が絶不調。浪費防止にはお金を持ち歩かないのが◎。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


遊びのチャンスは逃さないで。楽しい時間が心の滋養に。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


美的センスがアップ。ネット情報を参考にファッション研究を。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


自分の限界に挑戦しよう。思わぬパワーを発揮できそう。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


金銭感覚がシビアに。後日のためにお金を残すのは大賛成。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


おっとりした態度に好感が集中。ニコニコ笑顔で過ごして。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


乗り物のトラブルに注意。時間に余裕を持って出掛けよう。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


遠出にツキあり。出張、海外旅行は予想を上回る収穫が。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


無自覚のうちに無理をしがち。自分を甘やかしてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)