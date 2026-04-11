2026年4月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
イライラしがち。周囲に気を使わせないように注意して。
ワガママになりがち。自分の考えを主張し過ぎるのはNG。
年上女性とのコンタクトに幸運が。甘えてみるのも賛成！
金運が絶不調。浪費防止にはお金を持ち歩かないのが◎。
遊びのチャンスは逃さないで。楽しい時間が心の滋養に。
美的センスがアップ。ネット情報を参考にファッション研究を。
自分の限界に挑戦しよう。思わぬパワーを発揮できそう。
金銭感覚がシビアに。後日のためにお金を残すのは大賛成。
おっとりした態度に好感が集中。ニコニコ笑顔で過ごして。
乗り物のトラブルに注意。時間に余裕を持って出掛けよう。
遠出にツキあり。出張、海外旅行は予想を上回る収穫が。
無自覚のうちに無理をしがち。自分を甘やかしてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
イライラしがち。周囲に気を使わせないように注意して。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ワガママになりがち。自分の考えを主張し過ぎるのはNG。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
年上女性とのコンタクトに幸運が。甘えてみるのも賛成！
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
金運が絶不調。浪費防止にはお金を持ち歩かないのが◎。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
遊びのチャンスは逃さないで。楽しい時間が心の滋養に。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
美的センスがアップ。ネット情報を参考にファッション研究を。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自分の限界に挑戦しよう。思わぬパワーを発揮できそう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金銭感覚がシビアに。後日のためにお金を残すのは大賛成。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
おっとりした態度に好感が集中。ニコニコ笑顔で過ごして。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
乗り物のトラブルに注意。時間に余裕を持って出掛けよう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
遠出にツキあり。出張、海外旅行は予想を上回る収穫が。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
無自覚のうちに無理をしがち。自分を甘やかしてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)