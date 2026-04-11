「同じ髪形したい！」木下優樹菜、ショートカットにイメチェン！「美人過ぎます」「見ほれちゃう」の声
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月11日、自身のInstagramを更新。イメチェンショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】木下優樹菜、ショートカットにイメチェンした姿！
この投稿にファンからは、「きれい過ぎる、めっちゃすてき」「美人な人ってショートヘア似合うよね」「きれいですね 見ほれちゃう」「同じ髪形したい！」「ますます洗練された感じですてきです」「やっぱショートのゆきなが好き」「美人過ぎます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】木下優樹菜、ショートカットにイメチェンした姿！
「ますます洗練された感じですてき」木下さんは「そういえば？髪 キットした 今までよりボ部感ないかんじ」とつづり、7枚の写真を投稿。自撮りショットを披露しました。ショートヘアがとても似合っていて、美しい印象。透明感のある肌も際立っています。
「ボブ最強過ぎる」木下さんは2月1日の投稿でも、「ボブに変化をだしてもらった」とつづり、自撮りショットを公開。コメントでは、「ボブ×サングラス、強過ぎます。めちゃくちゃ好きです」「色気が増してます」「ボブ最強過ぎる」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)