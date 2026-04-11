◇プロ野球パ・リーグ 西武5-2ロッテ(11日、ベルーナドーム)

西武が初回のリードを守りロッテに勝利しました。

西武は初回、満塁でカナリオ選手が走者一掃のタイムリーを放つなど4点を先制します。

先発の武内夏暉投手は6回のダブルプレーの間の1失点にとどめ、7回1失点。中継ぎ陣もリードを守りチームは5-2で勝利しました。

前日の試合では勝利まであと1アウトのところで名手の源田壮亮選手が痛恨のエラー、チームは逆転でやぶれました。

その悔しさを晴らすかのように源田選手は初回、チーム初ヒットを放つとその後1塁2塁となり、4番・渡部聖弥選手がレフト前へヒット。この打球で2塁ランナーの源田選手は一気にホームを狙い気迫のヘッドスライディング。先制のホームを踏みました。

守備では2回、2度守備機会が訪れますがゴロを丁寧にさばくと、3回にはショートの深い位置にとんだゴロに追いつき遠投でアウト。ドームから大きな歓声が起こりました。

5回にはショートへ鋭いライナーが飛びますがこの打球をダイビングキャッチ。再び大きな拍手が送られます。

この日の源田選手は8度打球を処理しエラー0、変わらない鉄壁の守備を見せチームの勝利に貢献しました。