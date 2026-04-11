橋本愛、HANAライブへ 美脚際立つコーデに「スタイルレベチ」「かっこよすぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の橋本愛が4月10日、自身のInstagramを更新。HANAのライブを訪れたことを報告した。
【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「スタイルレベチ」美脚際立つ姿
橋本は「HANAさんのライブに行ってきました…」と報告。黒縁のカラーサングラスをかけ、シンプルな白いインナーに黒のレザーのジャケットを羽織り、長く美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、ペンライトを手にしているショットも公開し、「最高だった…実力でぶん殴られましたが幸せでした」と感想をつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「かっこよすぎる」「参戦コーデおしゃれすぎる」「オーラがすごい」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「スタイルレベチ」美脚際立つ姿
◆橋本愛、美脚際立つコーデでHANAのライブへ
橋本は「HANAさんのライブに行ってきました…」と報告。黒縁のカラーサングラスをかけ、シンプルな白いインナーに黒のレザーのジャケットを羽織り、長く美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、ペンライトを手にしているショットも公開し、「最高だった…実力でぶん殴られましたが幸せでした」と感想をつづっている。
◆橋本愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「かっこよすぎる」「参戦コーデおしゃれすぎる」「オーラがすごい」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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