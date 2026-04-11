◆パ・リーグ 楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）

地の利を生かした。楽天が４点リードの５回１死一、二塁。「７番・ＤＨ」で先発したＹＧ安田（２６）がオリックスの３番手左腕・東松の１４９キロ直球を捉えた。強い打球が逆方向の左翼へと飛び、今季から本拠地に新設されたホームランゾーンに着弾する。ダメ押し３ランはチームの同ゾーン第１号。さらにはオフに登録名を変更後、初アーチになった。

「ＹＧとして一発出てよかった」。同ゾーンが最大６メートル前にせり出された恩恵に「相当でかいっしょ。でも捕手の時はちょっと嫌。広げてほしい」とジョークもさく裂。楽天はここまで６試合、ホームランゾーン弾がなかった。「『相手ばっかやな』みたいなことには、若干なってました」。改名して臨んだ今季はここまで１３打数１安打の大不振。「ほっとしています」と本音が漏れた。

背番号５５を背負い、松井秀喜氏への敬意と「ユウマゴジラ安田」の意味を込めて変更を決断。きっかけはストレッチ中、左腕の早川隆久から「名前変えたら？」と提案されたことだった。その早川が昨秋の左肩手術を経て、復帰登板した試合で大仕事を成し遂げた。「この人が投げる試合で打ててよかった」と笑った。

不振の大砲ボイトが２軍再調整の中、純国産打線でスタメンを構成。先発全員安打で今季最多１１点と打ち勝ち、勝率５割に戻した。「名前負けしないように、ＹＧにふさわしい活躍をしたい」と安田。杜の都のゴジラが、熱パの中心でほえる。（加藤 弘士）