＜舐められたら負けダロ！＞危険な遊び方の子「小さい子もいるから」と注意すると…？【第1話まんが】
私アンジュ（36）にはナツキ（小2・息子）とユイ（年少・娘）の2人の子どもがいます。ナツキもユイも旦那に似たのか穏やかな性格をしていると思います。私も人に優しく……あろうと心がけてはいるのですが、一度「間違えている」と思った相手には優しくすることができない性格です。子どもの友だちにも間違っているものは間違っていると直接言うし、いけないことをしたら直接叱ります。裏で遠回しに、物事を伝える器用なことはできないからです。
話を聞いているとこのカズキくんという子……なんとも危なっかしい。
なんだかハジメくんは乗り気ではない様子。これは私から伝えたほうがよさそうだなと判断しました。
「今日は小さい子もいるから、離れて遊ぼうね」改めてカズキくんにもそう伝えました。しかし……。
それからも、カズキくんは折を見てこちらに寄ってきました。
そのたびに私が「小さな子がいるから、今日は遊べない」と口を出します。
でも離れて、近寄ってきて……離れて、また近寄ってきて……の繰り返し。
子どもたちが逃げても、そっちの方向に寄ってくるのです。
カズキくんは、ハジメくんの「友だち」だと言っていましたが、ハジメくんは「友だちではなく登校班が同じなだけ」と若干線引きしているようです。
カズキくんは口調も乱暴だし、提案する遊びも乱暴。
小さな子がいるのだから一緒に遊んではケガをすると思って、一緒に遊ぶことを遠慮してもらいました。
……けれど、私が少し下の子から目を離している隙に、カズキくんは下の子たちにちょっかいを出して、ケガをさせてしまったのです……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
話を聞いているとこのカズキくんという子……なんとも危なっかしい。
なんだかハジメくんは乗り気ではない様子。これは私から伝えたほうがよさそうだなと判断しました。
「今日は小さい子もいるから、離れて遊ぼうね」改めてカズキくんにもそう伝えました。しかし……。
それからも、カズキくんは折を見てこちらに寄ってきました。
そのたびに私が「小さな子がいるから、今日は遊べない」と口を出します。
でも離れて、近寄ってきて……離れて、また近寄ってきて……の繰り返し。
子どもたちが逃げても、そっちの方向に寄ってくるのです。
カズキくんは、ハジメくんの「友だち」だと言っていましたが、ハジメくんは「友だちではなく登校班が同じなだけ」と若干線引きしているようです。
カズキくんは口調も乱暴だし、提案する遊びも乱暴。
小さな子がいるのだから一緒に遊んではケガをすると思って、一緒に遊ぶことを遠慮してもらいました。
……けれど、私が少し下の子から目を離している隙に、カズキくんは下の子たちにちょっかいを出して、ケガをさせてしまったのです……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香