【バツ2男と結婚します！？】「本当のこと教えて！」すがられても困るよ…＜第10話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第10話 そんな目で見ないで【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
「彼がそう言っているのであれば、それが本当」ユキナさんの言う通り、サナエさんとルカさんが信じないといけないのはマサユキさんのはずです。結婚しようと思った相手の言葉を信じられず、元妻に離婚理由を聞きに来ている時点で未来は見えてしまっている気もするのですが……。断ってもすがってこられると、ユキナさんも困ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第10話 そんな目で見ないで【ユキナの気持ち】
【編集部コメント】
「彼がそう言っているのであれば、それが本当」ユキナさんの言う通り、サナエさんとルカさんが信じないといけないのはマサユキさんのはずです。結婚しようと思った相手の言葉を信じられず、元妻に離婚理由を聞きに来ている時点で未来は見えてしまっている気もするのですが……。断ってもすがってこられると、ユキナさんも困ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび