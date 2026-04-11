春の関東高校野球県予選が１１日開幕し、県内３球場で１回戦６試合が行われました。

高崎城南球場の第１試合は、秋ベスト８の前橋東高校と前橋高校の対戦。前橋にとっては、秋に１点差で敗れた因縁の相手です。

前橋東は３回オモテ、相手のエラーの間に同点に追いつきなおも２塁３塁のチャンス、打席には８番森瀬。内野ゴロの間に３塁ランナーが帰り、３対２と逆転に成功します。対する前橋は４回ウラ、ノーアウト１塁３塁のチャンスを作り、９番丸田がスクイズを仕掛けます。

これが相手のエラーを誘い、同点に追いつきます。なおも１アウト２塁３塁のチャンスで打席には２番久保田。レフトへ弾き返し、勝ち越しの２点タイムリーヒット。前橋が再度試合をひっくり返し、５対３とリードを奪います。

５回には打者一巡の猛攻で６点を挙げ、突き放した前橋。投げてはエースの角田が７回完投で締め、１１対４でコールド勝ち。前橋が前橋東に秋のリベンジを果たし、２回戦進出を決めました。

城南の第２試合は渋川青翠が富岡に勝利。

小倉クラッチ・スタジアムの第１試合は伊勢崎清明が富岡実業に８回コールド勝ち。第２試合は中央中等が、太田工業に５回コールドで勝利を収めています。

オリエントスタジアムぬまたでは、第１試合、吾妻中央が高崎北との打ち合いを制し、第２試合は勢多農林が市立太田に７回コールドで勝利しています。