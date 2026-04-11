「今までで一番優勝に近い」吉田鈴が史上4組目の姉妹Vへ 自己最高位で最終日入り
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴は「今までで一番優勝に近い」という位置で2日目を終えた。首位と1打差のトータル7アンダー・2位タイ。最終日は初優勝を意識する一日になる。
【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイル
たくましさが増したことを感じさせるラウンドになった。2番で最初にボギーが来たが、その後、覚悟を決めた。「大事な時に打ってしまう選手になりそうなボギーだった。左右を怖がったり、ショートパットも外して体がこわばってると思って、いい意味で適当にリズムよく打つことを心がけました」。すると3番は奥からの2メートルを決めてバウンスバック。さらに4番も4メートルのバーディパットをねじ込んだ。運も味方した。7番では15メートルを決めてスコアを伸ばした。さらに15番パー4では、奥から27ヤードの3打目のアプローチを直接決めるチップインバーディも。「半分くらいのところに落として。アップヒルなのでやわらかい球でいければと思った。少し強かったけど入ってくれました」。58度のウェッジを握る手にグッと力が入るようなビッグプレーだった。ルーキーイヤーだった昨年はトップ10に3度入っているが、トップ5はゼロ。ここまで予選を通過した試合で最終日前の最高順位は、昨年の「ニチレイレディス」の5位（最終成績は31位）だったが、これを更新した。同順位に4人が並んだことで、スコアを提出した順番によりプロ初の最終日最終組こそ逃したが、その1組前から逆転を狙う好位置につけている。ここまでは「ミスがオッケーな範囲でおさまっているし、大きなミスは今まで1本も出てない」という手応えも得ている。オフに固めたスイングも、その効果があらわれはじめていることも実感。残り18ホールはケアレスミスを防ぐことが大事になる。姉の優利は国内ツアー通算4勝。ここで妹も優勝すれば、福嶋晃子と浩子、堀奈津佳と琴音、岩井明愛と千怜に続く史上4組目の姉妹優勝となる。緊張のなか迎える最終日だが、「姉はよく知っているから、これからでも聞きたい」と助言を求めることも考えている。「優勝できないという要素はない。1メートルを外したりとかをなくせば、トップ5、優勝争いもできる」。悲願へ向け、集中を研ぎ澄ます。（文・間宮輝憲）
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