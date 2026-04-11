ツアー未勝利の26歳が初V王手 中野麟太朗は1差2位
＜東建ホームメイトカップ 3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の第2ラウンドが終了した。2日目が悪天候で中止となり、3日間54ホール短縮競技として行われている。
【写真】一輪の花… 寺西飛香留の男子顔負けスイング
単独2位で出たツアー未勝利の26歳・水田竜昇（みずた・たつあき）が3バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル8アンダー・単独首位に浮上し、初優勝に王手をかけた。トータル7アンダー・2位に22歳の中野麟太朗。トータル6アンダー・3位タイには石坂友宏とマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が続いた。昨年覇者の生源寺龍憲はトータルイーブンパー・47位タイで、辛くも予選を通過した。昨季賞金王の金子駆大はトータル1オーバー・62位タイで予選落ちを喫した。石川遼の弟・航はトータル8オーバー・120位タイ。女子選手初のツアープレーヤー・寺西飛香留は、トータル15オーバー・最下位（128位）で予選落ちとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子国内開幕戦 リーダーボード
水田竜昇 プロフィール＆成績
10年モノシャフト『M9003』がマッチ 池村寛世が狙うは“浅地ルート”
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
渋野日向子は？ 国内女子リーダーボード
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