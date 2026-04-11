◇Prime Video Boxing 15（2026年4月11日 両国国技館）

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦がメインでマッチメークされた「Prime Video Boxing 15」が11日、両国国技館で開催された。今大会は5人のラウンドガールがリングに華を添える。

今大会のメインイベントは、那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が再起戦に臨む。WBC世界バンタム級次期挑戦権を懸けて、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と対戦する。

天心は昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に判定負けしてプロ初黒星。再起戦の相手が2階級で2団体統一王者となったエストラダとあって不利の予想も多い中、8日の公式会見では「いろんな予想はあるかもしれないが、そんなのくそ食らえ。アッカンベー。必ず勝ちます」などと反発していた。

今大会のラウンドガールには、YouTubeのドッキリ企画でリアクションが「ピュアすぎる！」と話題になったタレントの森脇梨々夏（23）、レースクイーンとしても人気のモデルのあらた唯（28）の2人に加えて、今大会ではライブコミュニケーションアプリ「ポコチャ」のイベントで入賞したミラクルちり、小玉しのぶ、ミラクルちり、あおがリングに華を添えた。