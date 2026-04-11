広島は１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―４で惜敗。２連敗で借金生活に突入した。

２戦連続で雨天中止となり、３日ぶりとなった試合で広島が先手を取った。相手先発・東に対し、３回二死二塁から好調の１番・大盛が中前適時打で先制に成功。だが、今季３試合目の登板となった先発フレディ・ターノック投手（２７）が、先制してもらった直後の３回に突如、崩れた。

二死一、二塁で４番・佐野に左翼線に適時二塁打を浴びて１―２と逆転を許すと、その後も踏ん張ることができず。続く山本、宮下、京田に連打を浴び、瞬く間に４失点。立ち上がりの２回まで１５０キロを超えた直球、ツーシームは、このイニングに突如、球速が５キロ以上落ち、球威、制球ともに甘くなったところを、敵打線に仕留められた。

ここまでの２試合でターノックは、いずれも責任投球回の５回を投げ切り、計算できる働きを見せていた。新井監督は「ちょっと球が真ん中に集まったところを、逃がさずに打たれた」と苦い表情で振り返った。

９安打を浴び、４回４失点で来日初黒星を喫した助っ人右腕は「このゲームからしっかり学んで、次にいい投球ができるよう考えていきたい」と神妙に振り返るしかなかった。

赤ヘル打線は中盤以降、敵左腕攻略の糸口をつかむことはできず。７回に坂倉の今季１号２ランで１点差にまで追い上げたものの、あと一歩及ばなかった。