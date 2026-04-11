阪神は１１日の中日戦（バンテリン）に９―３で大勝し、５カード連続の勝ち越しを決めた。クリーンアップに４本塁打が飛び出し、先発・伊原も６回６安打１失点の快投。投打がガッチリとかみ合った。

驚異のパワーを見せつけたのは虎の主砲・佐藤輝明内野手（２７）だ。３点リードの７回一死一、三塁から竜２番手・仲地の１４７キロの直球を完璧に捉えた。打球は右翼ウイング席に突き刺さる２号３ラン。決めポーズを披露しながらダイヤモンドを一周し「浮いてる球がきたんでね。しっかり捉えられてよかったです」と笑顔で振り返った。

さらに４点差となった９回には豪快な一発を放った。一死一塁からルーキー左腕・牧野の初球をフルスイング。打った瞬間の当たりはバックスクリーンに突き刺さる３号２ランとなり「いい当たりだったと思います」と納得の表情を見せた。

１試合２発の大暴れで、持ち前の長打力を存分に発揮した虎の主砲。藤川球児監督（４５）も「いい展開で進むことができたし、佐藤のホームランは非常に大きかったと思います」と目を細めた。

また、今季から同球場にはホームテラスについても「（打席に）楽に立てると思うんで。よかったです」とニッコリ。新たな球場仕様も虎の４番打者の打撃を後押ししているようだ。



この日は森下翔太外野手（２５）も初回にリーグトップを独走する６号ソロを放つと、２回には大山悠輔内野手（３１）が今季１号ソロをマーク。クリーンアップ揃い踏みで試合の主導権を渡さなかった。虎の背番号８は「またそういう試合が出ればいいなと思います」と力強く語り、今季初の３連勝に向けて「（次戦も）がんばります」と意気込んでいた。