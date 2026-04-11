mora ロスレス配信2周年キャンペーン 第2弾、mora初のロスレスプライスオフを開催！400タイトル以上のロスレス音源がMAX50%オフ！

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音楽ダウンロードサービス「mora 〜WALKMAN(R)公式ミュージックストア〜」にて、2026年4月10日（金）から2026年5月7日（木）までの期間「ロスレス配信2周年 プライスオフ」を開催。本プライスオフは「mora ロスレス配信2周年キャンペーン」 の第2弾として、 mora初となる400タイトル以上のロスレス音源を対象としたプライスオフセールとなり、最大50%のオフ価格で販売。詳細は各特設ページでご確認を。

プライスオフには「邦楽」「アニメ・ゲーム」「洋楽」「ジャズ・クラシック」「コンピ・インスト」といった各ジャンル別のページに加え、「おすすめ」「BEST盤」のコーナーをご用意！ロスレス音源配信開始以降の人気の高い作品を筆頭に、往年の名作から最新の人気曲まで充実のラインナップとなっている。CDと同等のクオリティの高音質を、この機会に是非お楽しみください。

●キャンペーン情報

moraロスレス配信2周年 プライスオフ

期間：2026年4月10日（金）〜2026年5月7日（木）23時59分

内容：400タイトル以上のロスレス音源が最大50％OFF。

※AAC、ハイレゾは対象外となります。

プライスオフ特設ページ

https://mora.jp/special/bigsale/

※対象商品等の詳細は、特設ページをご参照ください。

※キャンペーン中でも、予告なしにキャンペーン価格や対象商品が変更になる場合がございます｡

＜ロスレス配信2周年 プライスオフ おすすめタイトル一例＞

TM NETWORK TRIBUTE ALBUM／-40th CELEBRATION-

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン Original Soundtrack／伊藤 賢治



(C) SQUARE ENIX

自己ベスト-3／小田 和正

【DS版】クロノ・トリガー オリジナル・サウンドトラック／SQUARE ENIX



(C) SQUARE ENIX

LOVE, PEACE & FIRE／Superfly

The Very Best of Enya／Enya

Home／Hania Rani

LAUGHIN’NOSE／LAUGHIN’NOSE

＜ロスレス音源とは＞

「ロスレス音源」とはCD音源(16bit/44.1kHz)と同等の情報量を持つ音源です。CDクオリティの音質をそのままお楽しみいただけます。

＜「mora」に関して＞

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤をハイレゾ・ロスレス・AACで配信中

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

※ WALKMAN(R)、ウォークマン(R)、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

※「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの登録商標です。

※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

関連リンク

「mora 〜WALKMAN(R)公式ミュージックストア〜」公式サイト

https://mora.jp/