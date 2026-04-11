ゆうちゃみ＆ゆい小池（ゆいちゃみ）姉妹、ディズニー満喫ショットに反響「スタイル良すぎ」「仲良しで可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルのゆうちゃみが4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹でモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）との姉妹ショットを公開し、話題となっている。
【写真】美人ギャル姉妹「スタイル良すぎ」ディズニーショット
ゆうちゃみは「ご招待頂いて小池とディズニーシー行ってきた」とつづり、妹と東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「＃ディズニーシー」「＃25周年」「＃おめでとう」とハッシュタグを添え、「めちゃくちゃ楽しくて最高すぎた」と充実した時間を振り返った。
投稿では、25周年を祝う旗を手にした2ショットや、顔を寄せ合った密着ショットを公開。ゆうちゃみはチェック柄のシャツにデニム、ゆい小池はピンクのセットアップを着用し、仲睦まじい姉妹ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて目が幸せ」「2人ともスタイル良すぎ」「仲良しで可愛い」「仲良し姉妹でほっこり」「楽しそう」「最強の美人姉妹」「ゆうちゃみが頼れるお姉ちゃんに見える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人ギャル姉妹「スタイル良すぎ」ディズニーショット
◆ゆうちゃみ＆ゆい小池、姉妹ディズニーショット披露
ゆうちゃみは「ご招待頂いて小池とディズニーシー行ってきた」とつづり、妹と東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「＃ディズニーシー」「＃25周年」「＃おめでとう」とハッシュタグを添え、「めちゃくちゃ楽しくて最高すぎた」と充実した時間を振り返った。
◆ゆうちゃみ＆ゆい小池の姉妹ディズニーショットに反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて目が幸せ」「2人ともスタイル良すぎ」「仲良しで可愛い」「仲良し姉妹でほっこり」「楽しそう」「最強の美人姉妹」「ゆうちゃみが頼れるお姉ちゃんに見える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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