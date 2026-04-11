「今日好き」林田拓也、肉体美際立つ自撮りショットに反響「さらにイケメンに」「破壊力抜群」
【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也が4月10日、自身のInstagramを更新。筋肉が際立つ自撮りショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳イケメン「破壊力抜群」Tシャツからのぞく肉体美
林田は絵文字を添えて、鏡越しの自撮り写真を投稿。タイトなグレーのTシャツを着用し、ビルドアップされた二の腕や胸板のたくましい筋肉が際立つ姿を披露した。
この投稿には「仕上がってる筋肉」「美しい顔立ちとのギャップがたまらない」「トレーニング頑張ってるのが伝わる」「Tシャツがパツパツ」「さらにイケメンに」「破壊力抜群」「マッチョなボディに目が釘付け」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。林田は村谷はるなと「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳イケメン「破壊力抜群」Tシャツからのぞく肉体美
◆林田拓也、肉体美輝く鏡越し自撮りショット披露
林田は絵文字を添えて、鏡越しの自撮り写真を投稿。タイトなグレーのTシャツを着用し、ビルドアップされた二の腕や胸板のたくましい筋肉が際立つ姿を披露した。
◆林田拓也の投稿に反響
この投稿には「仕上がってる筋肉」「美しい顔立ちとのギャップがたまらない」「トレーニング頑張ってるのが伝わる」「Tシャツがパツパツ」「さらにイケメンに」「破壊力抜群」「マッチョなボディに目が釘付け」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。林田は村谷はるなと「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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