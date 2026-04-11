◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が再起戦として、元世界２階級王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との同級挑戦者決定戦に臨む。興行の第１試合前に、昨年のＭ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」が、オープニングアクトとしてリング上で異例の漫才を披露。国技館で笑いを誘った。

昨年のＭ―１では、リングアナのネタを披露して王者に輝いた「たくろう」。選手紹介のかけあいで爆笑を誘っていた赤木裕ときむらバンドだが、実は階級と体重が合っておらず関係者から「厳重注意」を受けたとして、この日は修正バージョンを披露した。試合開始前から笑いを誘って会場を温めたきむらは「昔から見てきた那須川天心選手、レジェンドと呼ばれるエストラダ選手との熱い戦いを本当に楽しみにしております」と語り、会場の拍手を浴びてリングを下りた。

たくろうは１０日に東京ドームで行われたプロ野球巨人―ヤクルト戦のファーストピッチセレモニーで、投球前にグラウンド上で漫才を披露。２日連続での大舞台となった。