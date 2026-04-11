１１日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜・午前８時半）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。所属する松竹芸能の先輩であるお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右とのロケで、同事務所に入った理由を語った。

神奈川の逗子・葉山エリアを岡田の運転でドライブ。岡田に「いつ、松竹に入ってきたの？」と問われると、「知らないんでしたっけ？私が松竹に入った理由。岡田さんに憧れて入ってますから」と高橋。

岡田は驚いて「えっ、ちょっと待って。俺に憧れる？フィギュアとお笑い、滑るは滑るやけど俺のスベリに憧れたらあかんよ。スベリ違いなのよ」と返答。「どういういきさつで？」と問い返した。

すると、高橋は「それこそ、スベってる姿。心に刺さったのが『閉店ガラガラ』で、あれを貫き通してる姿がすごくかっこよくて、それで憧れました」と真剣な表情で告白。

岡田は「貫いてるって、それしかないからね」と照れながらうれしそうだった。