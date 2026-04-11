◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節 横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）

ＦＣ東京が敵地で勝ち点３を積み上げ、試合消化数（１１試合）が２試合多い中で首位の鹿島（９試合）と勝ち点２３で並んだ。前半４５分に速攻からＦＷ佐藤恵允が先制点。後半１９分にＦＷマルセロヒアンが追加点を奪うと、１点を返された後の同３４分にはセットプレーから相手のオウンゴールで加点した。

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マルセロヒアンのラストパスを左足で泥臭く押し込み、今季３点目となる先制ゴールを決めた佐藤恵は「（前半）厳しい展開でチームとしてやりたいことがなかなかできない中で押し込まれていた。カウンターは練習の時から狙っていた。チャンスが来たので（力を）絞ってスプリントした。ヒアンの選択肢が増えればいいなと走り込んでたら、目が合って、パスが来た。最初トップスピードの中でトレップが流れて難しかったが、左にうまく切り替えて流し込めた」とうなずいた。

２戦前のアウェー町田戦で２得点を挙げるなど好調で、豊富な運動量を武器にチームの攻撃を支える。この日は右ＭＦで先発し、右サイドバックの主将ＤＦ室屋とも息の合ったコンビで、ともに強度高くプレーした。佐藤恵は「オレら、右サイドはやられる気がしない。信頼し合ってできている」と手応えを語った。