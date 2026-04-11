まるで“初夏の陽気”　本州で今年初の真夏日、静岡で30℃超…水遊びやBBQ楽しむ人々　桜と鯉のぼりのコラボも

11日は静岡市で最高気温が30度を超え、本州で2026年初となる真夏日となりました。

関東、東海を中心に4月中旬とは思えない異例の暑さとなり、水遊びをする子どもたちの姿も見られました。

東京・江戸川区の葛西海浜公園では、波打ち際で楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿がありました。

東京都心の最高気温が11日に27度を超え、2026年初めて夏日となりました。

日光浴をする人や、家族やグループでバーベキューを楽しむ人たちも見られました。

11日は関東や東海を中心に、各地で真夏のような暑さとなり、静岡市では30.3度を観測。

本州で2026年初めて真夏日になりました。

広場でかき氷を食べていた親子は「お芋を食べに来たんですけど（子どもが）『かき氷、かき氷』と」と話しました。

28.5度を観測した埼玉・熊谷市では日傘を差したり、上着を持って歩く人や、ドリンクを持った人が多く見られました。

一方、気温があまり上がらなかったのが、東北の日本海側です。

桜の名所として知られる秋田市の公園では、11日から桜まつりが始まり、訪れた人たちが花見を楽しんでいました。

東京から来た人：

きれいだなと思う。東京で花見ができなかったので、こちらで見られてよかった。

会場には多くの露店が並び、花見のお供を買い求めていました。

そうした中、長野・上田市の川では、5月5日のこどもの日を前に、約100匹のこいのぼりが飾られました。

青空の下、優雅に泳ぐこいのぼり。

こちらの桜は今が満開で、桜とこいのぼりとのコラボを楽しむことができます。

訪れた人たちは「すごく良いものが見られた」「こいのぼりは5月だが、桜の季節に見られるのは良い」と話しました。

満開の桜との共演が見られるのは、あとわずかです。