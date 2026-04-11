サッカー元日本代表MFの小野伸二氏（46）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、日本が初出場した1998年W杯フランス大会での“予想外の出来事”を明かした。

当時の岡田武史監督に抜てきされ18歳でW杯代表に選出。日本代表史上最年少の18歳272日で1次リーグ・ジャマイカ戦に出場し、ファーストタッチで相手の股を抜く鮮烈なデビューを飾った。

MCの同局・佐久間みなみアナウンサーから「予想外の出来事があったんですよね」と振られると、「予想外というか絶対あり得ない。あの三浦カズさんが代表から外れるという凄いショッキング」と回顧。

岡田監督は三浦知良、北澤豪ら3人をW杯メンバーから外し、会見で「外れるのはカズ、三浦カズ」と発表して日本中が衝撃を受けた。そのカズの背番号11をW杯本大会で背負うことになったのが18歳の小野だった。

「背番号11はカズさんが試合に出ていない時は欠番で誰も付けられないという番号。何と日本サッカー協会が僕に付けさせた。何とも怖いことをしましたね」と振り返った。

MCのダウンタウンの浜田雅功が「ホンマに嫌？」と当時の心境を尋ねると、「嫌とかじゃなくて、それは触れちゃいけないと思うぐらい…そういう時代なので荷が重かったですね」と本音を語った。