Photo: SUMA-KIYO

トートバッグって、デザインも素敵なものが多く、気軽に使えるのに、中は無法地帯になりがち。スマホや定期、鍵もイヤホンも、必要なときに限って見つかりません。

改札の前で焦りながらバッグをガサガサ……そんな小さなストレス、積み重なるとけっこうしんどいですよね。

今回は、そんな“トートバッグの中のカオス”を一気に整えるアイテムを3つ紹介します。

カバンを整理。バッグ・イン・バッグ

Image: KING JIM

カバンの中に秩序を取り戻すなら、「バッグ・イン・バッグ」を活用してみるのはいかがでしょう？バッグ・イン・バッグとは、その名の通り「バッグに入れる小さなバッグ」です。仕切りやポケットがついているため、散乱しやすい小物類などをスマートに整理することができます。

別のカバンを使うときも、バッグ・イン・バッグをそのまま移し替えてしまうだけでOKなのも強みですね。

Image: KING JIM

紹介するのは、キングジムのバッグ・イン・バッグ、｢ハングオーガナイザー タテ｣と｢ハングオーガナイザー ヨコ｣。薄いバッグからハンギングフックが出ている点が特徴的で、デスクやテーブルにぶら下げて使うこともできます。｢タテ｣・｢ヨコ｣はバッグの形状に合わせて選ぶのが良いでしょう。

バッグ・イン・バッグがあれば、トートバッグの中身がごちゃごちゃになることもなくなりそう。ポケットや仕切りを上手に活用して、さらに使いやすいバッグを実現したいところです。

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カバンの中を整理＆デスク周りにスタンバイできるバッグ・イン・バッグ

110円で手に入るダイソーのキークリップ

Photo: SUMA-KIYO

バッグに入れた鍵って、迷子になりがち。玄関の前で鍵を探してカバンをガサゴソ…誰しも経験するシチュエーションでしょう。

そんなストレスを解消してくれるアイテムが、ダイソーの「キークリップ」（税込110円）。鍵やAirPodsといった、バッグの中で迷子になりがちな小物を見つけやすい位置に固定しておける便利なグッズです。

使い方は至ってシンプル。キークリップのカラビナ部分に鍵などのアイテムを取り付けて、あとは、クリップを摘んでバッグ縁や内ポケットに挟むだけ。

Photo: SUMA-KIYO

これにより小物が底の方へ沈み込んでしまうことがなくなり、バッグの中をガサゴソとかき回すストレスから解放されるという寸法ですね。

キークリップを活用すれば、鍵やAirPodsの行方不明もカンタンに回避できるようになります。価格が110円と非常にリーズナブルなのも嬉しいポイントです。

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カラビナよりスマートかも。110円で手に入るダイソーのキークリップで鍵やAirPodsの行方不明を回避

布製カバンをショルダーバッグに

Photo: ハル

カバンの位置を低くして、バッグの中身がしっかり見えたら、小物を探してガサゴソすることも減りそう。

カバンを低い位置に持ってくるためのアプローチとして「バッグを“斜めがけ化”」してしまうというのはどうでしょう？

｢Snatch（スナッチ）｣は、布製バッグをショルダーバッグにすることができるアイテムです。本製品は、カラビナ、芯パーツ、ロックリング（留め具）の3パーツ構成。くるみボタンのように芯パーツを巻いた状態で、カラビナの輪っか部分を通し、裏側をロックリングで留めるという工程で、Snatchがバッグに固定されます。あとは付属のストラップをカラビナに通せば、ショルダーバッグの出来上がり。

Photo: ハル

ストラップは、1インチごとにループが織り込まれているため、カラビナを通す位置によって細かく長さを調整できる点もポイントです。

ルックスもクールな金属リング、Snatch。カバンを低い位置に持って来れば、バッグの中も見やすくなり使用感も快適に。斜めがけになることで、両手が空くのもメリットかもしれません。

お気に入りカバンのショルダーバッグ化、試してみてはいかがでしょうか？

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布製ならば、だいたいショルダーバッグ化。金属リング｢Snatch｣がおもしろい