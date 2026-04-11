「川の向こう側の木に、何やら白くて丸いオブジェのような物がくくりつけられています。よく見りゃ、顔のようなものが描かれていて、『人なのか？ 化身なのか？』、何かのキャラクターなのかわかりません。いったい、『いつ？ 誰が？ 何のために？』につけたものなのか、調べてください」

そんな依頼がありましたので、その現場である兵庫県神河町の道の駅「銀の馬車道・神河」に行ってまいりました。

確かにありました！ 道の駅の前を流れている川の、市川の向こう側に、一本の木が生えてるのですが、その幹の部分に括り付けられています。

いただいた写真は曇り空だったし、はっきりわからなくて、少々不気味に見えました。ただ、今回調査に行った日は快晴でしたので、その様子がよく見えました。表情は口をあけて笑顔で、頭の部分に冠のようなものも描かれていました。

早速、あたりにいてはった方に聞いてみると、「あれは神河町のマスコットキャラクター『カーミン』じゃないの？」と言うので、神河町に問い合わせてみました。すると、「カーミンではありません」との回答が。確かに、カーミンを見に行きましたが、全く違う顔つきです。

神河町のマスコットキャラクター「カーミン」

もう一度、道の駅の周辺に戻って聞き込み調査を開始。作業中の農家のおっちゃんに声をかけると、「あぁ、アレな」と話しを聞かせてくれました。

さかのぼること2020年頃。世間では新型コロナウイルスが猛威を振るい、パンデミック（世界的大流行）に発展。人と人が密になることが避けられ、コミュニュケーションがとりづらくなってしまってたときに、風刺としてアレ（オブジェのようなもの）を取り付けた人がおったんやそうです。



おっちゃんは、「向こう岸という距離感からも『コロナウイルスは近づいてきますよ』という意味で、川の向こう木にコロナウイルスの化身のような顔をつけ、木の枝ぶりも触手みたいに見えるから、全体で風刺して見せてるらしいで」と説明してくれます。



現在、あそこの場所は草木もうっそうと生えてしまって、近寄りがたくなっているので、あの風刺の顔のオブジェもそのままに。今なお、ウイルスの化身はこちらを見ている状態なんだそうです。



調査結果として、2020年頃からあり、コロナ禍の風刺として、周辺の方が設置し、それが今なおそこにあるということがわかりました。

いつおこるかわからないウイルスのパンデミック……そう思いながら、この風刺のウイルスの笑顔をじっと見ていますと、快晴の日でしたが、何やら不気味に見えてきました。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年4月11日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）