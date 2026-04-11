ロックバンドのフリートウッド・マックのドラマー、ミック・フリートウッド(78)が、5度目となる結婚をしたことを明らかにした。ミックは自身のインスタグラムに、花嫁とキスを交わす写真を投稿し、再婚を報告した。お相手はカリフォルニア出身のエリザベス・ジョーダンさん(56)。2人は6年間の交際を経て、南太平洋で挙式し、そのままビーチリゾートでハネムーンを過ごしたという。



【写真】「78―56」＝22歳差 胸板激厚のドラマー 隠せないほどラブラブ

ミックは投稿にこう添えた。「南太平洋は魔法をかけてくれる!!!愛するエリザベスとのハネムーン…一生心に残る瞬間を作っている!!太陽、健康、そして幸せを!!」別の写真ではトレードマークのフェドラ帽を使って2人の顔を覆う姿や、海で楽しげに泳ぐ様子も公開されている。



ミックと前のパートナーとの間に2人の子どもを持つエリザベスは2023年2月、ロサンゼルスで行われた第65回グラミー賞授賞式のレッドカーペットで関係を公表。25年に婚約していた。エリザベスはハワイを拠点に不動産開発会社を経営するほか、23年に設立されたミックの慈善財団のエグゼクティブ・ディレクターも務めており、2人はマウイ島で暮らしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）