福岡の見木友哉が鮮烈なミドルシュートを叩き込んだ

アビスパ福岡は4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節でV・ファーレン長崎と対戦した。

この試合でMF見木友哉が今大会初ゴールとなる豪快な一撃を決め、ファンから「プロってすげえな」「完璧すぎ」と大きな反響を呼んでいる。

試合が動いたのは後半17分だった。得意のキックフェイントで相手ディフェンダーを揺さぶり、一瞬の隙を見逃さなかった。見木が右足を一閃すると、放たれたボールは地を這うような鋭い軌道を描いてゴールネットを揺らした。

見木は昨季、東京ヴェルディから福岡へ完全移籍。高い技術と得点力を兼ね備えたアタッカーとして期待されていたなか、29試合に出場して6ゴールを奪った。今大会でもスペシャルな右足でその実力を証明する形となった。

この圧巻のゴールに対し、SNS上では「痺れた」「ヤバすぎ」「綺麗なフォームから漫画みたいなシュート」「プロってすげえな」「地を這うミドル」「えっぐいな」「完璧すぎ」「パンチ力バケモン」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）