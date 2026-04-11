◇プロボクシング バンタム級ノンタイトル WBO6位、IBF11位、WBC12位、WBA14位 秋次克真（帝拳）＜10回戦＞ホセ・カルデロン（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

米国を主戦場とするWBO世界バンタム級6位の秋次克真（28＝米国）が“日本デビュー戦に臨んだ。ネットでは秋次のセコンドが話題となった。

「日本に帰ってくる時はボクシングを辞める時と思っていた」秋次にとって、「まさか」の日本のリング。しかも「相撲のイメージしかない」両国国技館が舞台だった。

名門・興国高を中退し、「アメリカンドリーム」をつかむため19歳で単身渡米。18年12月のプロデビューからコツコツと白星を重ね、24年に契約したPRO BOX TVと帝拳ジム・本田明彦会長のつながりで日本初参戦が実現した。「今までで一番大事な試合。これで次のチャンスが切り開けるかもしれない」と意気込んでいた。

日本凱旋のこの日は気合の表情を見せながらリングイン。セコンドには赤鬼の口ようなマスクを着用する人物の姿があった。

ネットでは「クセ強い笑」「キャラ強すぎ」「お面が気になるｗ」「少し怖いｗ」「選手より目立ってるような…」などの声があがった。