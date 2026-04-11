元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。甲子園大好きな片岡氏がプロになってから見つめた平成の高校野球番付を発表した。

「この企画は一日中しゃべってられるよ」というノリノリの企画。昭和編では自身の母校、PL学園を東の横綱に位置づけたが、平成編は大阪のライバル校を真っ先に挙げた。

【東】横綱 大阪桐蔭（大阪） 【西】横綱 智弁和歌山（和歌山）

【東】横綱 横浜（神奈川）

「春夏連覇2回、やっぱり大阪桐蔭が一番に名前が挙がる。智弁和歌山は高嶋仁監督がどういう練習をしているのか打って打って打ちまくる。横綱はもう1校、横浜。松坂大輔がいて春夏連覇。インパクト大きかった」とそれぞれ説明した。

【東】大関 駒大苫小牧（南北海道） 【西】大関 帝京（東東京）

【東】関脇 興南（沖縄） 【西】関脇 常総学院

【東】小結 広陵（広島） 【西】小結 日大三（西東京）

【東】前頭一 早実（西東京） 【西】前頭一 佐賀北（佐賀）

【東】前頭二 明徳義塾（高知） 【西】前頭二 星稜（石川）

【東】前頭三 PL学園（大阪）

片岡氏は「PLはあの松坂から5点取った語り継がれる」とやはり最後に番付に入れた。