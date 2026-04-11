心停止の際に電気ショックを与え、心臓の正常なリズムを回復させるための医療機器「AED」。



一般の人にも使用が解禁されて20年以上が経ちました。いまでは全国で70万台以上設置されましたが、使用率はわずか数パーセントにとどまっているといいます。もしものときに命を救うAED。あなたは使うことができますか。



目の前で突然、誰かが倒れたら‥‥‥その命を救えるのはあなたかもしれません。

◆救命に貢献したスタッフへ感謝状が贈呈

柏崎市内の体育館で、トレーニング中に意識を失った男性の救命に貢献したとして、利用者や施設のスタッフに感謝状が贈られました。



＜警察の担当者＞

「心肺停止状態の男性に対し、冷静な判断と的確な応急手当を行い、救命に寄与された功績は誠に顕著であります」

◆男性の救命に貢献

＜男性の救命に貢献 高橋尚子さん＞

「職場でちょうど講習会を受けた直後だったので、“私、できる”と思って。私ひとりでは助けられなかったかもしれませんが、みんなの力が合わさって助けられた命だったと思っています」

◆自動体外式除細動器「AED」

自動体外式除細動器、通称「AED」。心臓がとまった人に電気ショックを与え、蘇生を図る医療機器です。



かつては医師など、限られた人しか使用が認められていませんでしたが、2004年7月から一般の人でもAEDを使って救命ができるようになりました。



日本AED財団によると、突然の心停止で亡くなる人は国内で年間に約9万人。6分に1人が心臓をめぐる突然死で亡くなっています。



一方で、心停止のあと、心臓マッサージとAEDを使用したことで1か月後の生存率が大幅に上がるとも言われています。

◆AEDが救った命

田中奨さん33歳。かつてAEDで命を救われた経験があります。



＜AEDで救命された 田中奨さん(33）＞

「いつも通りフットサルの試合をしていて、一瞬のプレーでシュートが胸に当たって、それもいつも通りのプレーだったので、続けようと思ったら急に意識がなくなっていて、まさか心肺停止になるとは思わなかった」



兄の影響で3歳から始めたサッカー。プロのフットサル選手として活躍していました。



しかし、「2度とサッカーができなくなるかもしれない」そんな出来事があったのは2015年、22歳の時でした。

◆フットサル試合中に異変が

社会人チームに所属していた当時。黄色のユニフォーム、7番の選手が田中さんです。



この時、スライディングをしながら相手のシュートを胸で受けます。



一度は立ち上がりますが、数秒後‥‥‥。異変に気付いた選手たちが駆け寄りますが、この時、心臓は止まっていました。

◆迅速なAEDの処置で再び動き出した心臓

目を覚ますと、AEDが装着され、チームメイトが自分の名前を呼んでいたといいます。



チームのトレーナーが迅速にAEDを使ったことで、田中さんの心臓は再び動き出しました。



＜AEDで救命された 田中奨さん(33)＞

「マネージャーの、スポーツの専門学校に行っている子がいなかったら、生きていることはなかっただろうなと思いました」

◆体育館で心肺停止の男性を救命

去年9月。柏崎市内の体育館でトレーニングをしていた66歳の男性が突然意識を失い、心肺停止の状態になりました。



施設を管理する団体の千原龍一さん。一報を受け、すぐに119番通報。消防の指示をあおぎ、心臓マッサージを続けました。



＜かしわざき振興財団 千原龍一さん＞

「もうもうもう、戻ってくれと」



その後、他のスタッフがAEDを持ち出し、心肺停止の男性に装着します。



＜かしわざき振興財団 千原龍一さん＞

「“電気ショックは必要ありません”ということが大半かなと思うが、1回電気ショックを与えて、その後は“電気ショックは必要ありません”ということだったので、心拍が再開したのかなと。AEDで本当に動き出したんだなとそこで感じました」



1分、1秒を争う心停止。実際にAEDを使うのは初めてでしたが、利用者、スタッフの連携が1人の命を救いました。



男性は以前と変わらずにトレーニングに通っているといいます。



＜男性の救命に貢献 千原龍一さん＞

「正直、倒れた方をみたときに、実際に助かるのかなというのが正直な気持ち。その後回復されたと聞いて本当にAEDで助かることがあるのだと再確認させられました」

◆心停止による救急搬送のうちAEDの使用は数パーセント

AEDを使うことで救える命がある。国内には現在、70万台以上が設置されていると言われています。



しかし、消防庁のまとめなどによると、心臓の停止による救急搬送のうち、AEDが使われたのはわずか数パーセント。



設置台数は年々増えているものの、“宝の持ち腐れ”になりかねないといいます。

◆AEDの普及に向けて講習を行う田中さん

かつてフットサル中に心肺停止となり、AEDにより命をとりとめた田中奨さん。



AEDの使用率を向上させようと、去年、使い方などの指導を行う企業を設立しました。



AEDの普及のため、全国で講習や講演なども重ねています。



＜AEDで救命された 田中奨さん(33)＞

「僕自身もこの経験をするまでは救急車に乗ることもなかったし、AEDの存在は知っていたが、どのように使うかも、自分自身がどこか他人事という思いがあったので、一人ひとりの救命に対する意識が上がることで突然の心肺停止によって悲しむ人が減り、助かって喜ぶ人が増える、そんな世界になるとうれしい」

◆学校現場で行われるAEDの講習会

いまでは小学校や中学校、身近なところでも行われるAEDの講習会。



「使い方がわからない」「使う自信が無い」などを理由に救える命を無駄にしないために。



＜AEDで救命された 田中奨さん(33)＞

「次に自分の目の前で、心肺停止の方、倒れている方がいたら、助けられる側の人間になりたい。多くの方にこのことを知ってもらって、救命に対しての意識、自分の大切な人が倒れた時に何ができるかなと思ってもらえるようなきっかけになればうれしい」



救われた命。次は、誰かを救うために。



講演の冒頭、田中さんが必ず口にする言葉があります。



「大切な人が倒れた時、あなたは助けることができますか？」



2026年３月17日「夕方ワイド新潟一番」放送より