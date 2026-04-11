ミランで過小評価されていたコロンビアの点取り屋 チーム状況が苦しい中、ここ10年で“チーム最多18ゴール”を挙げたストライカー
近年のミランは絶対的な点取り屋を欠いており、センターフォワードの人選に悩まされてきた。今季はここまでラファエル・レオンがリーグ戦9ゴールでチームトップとなっていて、まだ二桁得点を記録した者がいない。チームは3位と悪くない位置につけているが、これより上を目指すには絶対のエースが必要だ。
伊『Gazzetta dello Sport』は、近年のミランで過小評価されていたFWがいたと取り上げる。それが2015-16シーズンにリーグ戦で18ゴールを奪った元コロンビア代表FWカルロス・バッカだ。
最終的にマルティネスはアトレティコ・マドリードへ、バッカはミランへ移籍。当時のミランは優勝争いに絡めない厳しい状態にあったが、その中でもバッカは2015-16シーズンに18ゴールを挙げた。これ以降ミランでバッカ以上の数字を残した選手はいない。
2010年代から振り返っても、バッカ以上の数字を記録したのは2011-12シーズンのズラタン・イブラヒモビッチのみ（28ゴール）だ。
苦しいチーム状況の中でも18ゴールを奪ったバッカの決定力はもっと評価されるべきで、ここ10年ではミラン最高の点取り屋となっている。