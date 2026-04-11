「ホームランウイングに1番恩恵受けているのは阪神」中日が3-9と阪神に連敗で最多借金7　本拠地メリット生かせず、ドラ1クリーンアップに脱帽「他球団の得点力が爆上げしている…」

森下は3試合連続の6号ソロと好調に飛ばしている（C）産経新聞社

中日は4月11日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3−9と敗れ、連敗。両リーグ最速の10敗に到達した。

先発左腕、大野雄大が序盤から阪神打線につかまった。

【動画】森下は初回にホームランウイングに3試合連続となる先制の6号ソロを放つ

初回二死から絶好調男、森下翔太に左翼のホームランウイングに飛び込む6号ソロを許すと、2回先頭の大山悠輔にも左中間のホームランウイングに飛び込むソロを浴びるなど、0−2とリードを許した。

さらに大野は4回一死満塁の場面で伏見寅威に犠飛で1点を失うと続く二死一、三塁で迎えた相手先発の伊原陵人にも適時打を許すなどピリッとしない内容。4回5安打4失点3四死球で降板した。

その後を継いだ2番手、仲地礼亜も1ー4と3点を追う7回一死一、二塁から相手主砲、佐藤輝明に147キロを捉えられ、これも右中間のホームランウイングに飛び込むダメ押しの3ランを許した。



佐藤は9回にもセンターバックスクリーンに飛び込む、2打席連発となる3号2ランを放った。