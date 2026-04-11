若者に広がる“ぬい活”ブーム　ぬいぐるみ専門クリーニングやホテル向けの新サービスが人気

お気に入りのぬいぐるみと一緒に、外でも家でも楽しむぬい活。

広がる人気を背景に、きめこまかなサービスが注目されています。

お出かけ先でお気に入りのぬいぐるみをパチリ。

今、若い女性を中心に広がる“ぬい活”です。

山梨・富士河口湖町のクリーニング店では、ぬいぐるみの専門クリーニングが人気を集めています。

手のひらサイズから抱えるほどの大きさまで、年間1万体以上のぬいぐるみが預けられています。

国家資格を持つクリーニング師が独自の洗剤で手洗い。

本洗いは富士山の雪どけ水を使います。

洗濯機の中で優しく泳がせる本洗い。

脱水後は、丸1日かけて自然乾燥させます。

さらにスチームで毛並みを整え、ふっくら仕上げます。

綿の入れ替えやパーツ交換など、補修にも対応。

クリーニング店としてここまで対応する店は、全国的にも珍しいといいます。

株式会社ヨンマルサン広報部長・森弥子さん：

本当にデリケートな品物。きめ細かな作業が求められる。

3年前、仕上げの様子をSNSに投稿したところ、丁寧な仕事ぶりが話題となり注文が急増。

ぬいぐるみを預け、観光を楽しむ外国人客も増えています。

立教大学経済学部・柏木理佳特任教授は「専門技術を強みに価格競争から抜け出し、新たな需要を生んでいる。ぬいぐるみの修繕にある“思い出を守りたい”というニーズを捉え、地域経済を支えるビジネスとして注目」と話します。

さらに、ビジネスホテルもぬい活に注目。

株式会社東横イン マーケティング部・菊地真鈴さん：

ぬいぐるみ用のパジャマ・ベッド・布団をセットでレンタルしている。

特製のベッドで横になるぬいぐるみ。

Z世代の利用拡大を狙い、ぬい活を楽しむ社員の発案で生まれたサービスです。

パジャマやベッドは宿泊客が使うものと同じ素材。

そのこだわりが支持され、若い世代の宿泊客が増加。

導入するホテルは、半年前の56店舗から、4月中には100店舗に拡大予定です。

株式会社東横イン マーケティング部・菊地真鈴さん：

“推し活を応援するホテル”として、サポートしていきたい。

大切な思い出が詰まったぬいぐるみ。

その気持ちに寄り添う、ぬい活ビジネスが広がりを見せています。