◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節 横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）

ＦＣ東京が敵地で勝ち点３を積み上げ、試合消化数（１１試合）が２試合多い中で首位の鹿島（９試合）と勝ち点２３で並んだ。前半４５分に速攻からＦＷ佐藤恵允が先制点。後半１９分にＦＷマルセロヒアンが追加点を奪うと、１点を返された後の同３４分にはセットプレーから相手のオウンゴールで加点した。

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前半は横浜ＦＭペースで試合が進む中、４５分、佐藤龍からマルセロヒアンとつなぎ、カウンターを発動。最後は佐藤恵が左足で泥臭く押し込んだ。後半には主将ＤＦ室屋のパスからブラジル人エースのヒアンが追加点と強さを見せた。

試合後、松橋力蔵監督は「９０分トータルで考えると難しいゲームになったが、最終的に勝ち点３を奪えたことをしっかり次につなげたい。前半は内容的に難しく決定機を何度かつくられたが、やらせなかったというところで、そこ（カウンターでの得点）につながっている」と冷静に語った。首位と勝ち点で並んだが、指揮官は「細部にこだわらなければいけない。試合を制する前に日常を制して、次の試合に向けて準備したい」と気を引き締めながら話した。

マルセロヒアン（１得点１アシストと活躍。中継インタビューで）「前半はいい流れではなかったが、その中でも点が取れて、後半は自分たちのリズムで点が取れ、いい試合だったと思います。１点目は速攻で良いゴールだった。自分の得点に関しては、室屋選手から素晴らしいパスが来て、いいタイミングでいい感覚で打って決められました。（首位に勝ち点で追いつく）相手がどうのこうのより、一戦一戦勝って、そこへ行くだけだと思います。今日もたくさんのサポーターがアウェーでも後押しをしてくれました」