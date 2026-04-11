KINUJOブラシ新作♡シルクのようなツヤ髪叶うヘアブラシ登場

美しいツヤ髪を叶えるKINUJOから、待望のブラシシリーズが登場♡ヘアアイロンやドライヤーで培われた“髪へのやさしさ”をそのままに、毎日のケアに取り入れやすいアイテムとして誕生しました。見た目の可愛さだけでなく、使い心地や機能性にもこだわったラインナップは、日常使いはもちろんギフトにもぴったり。新しいヘアケア習慣を始めてみませんか♪

シルク発想の美髪ブラシ

「KINUJO Silky brush Series」は、ブランドの象徴であるシルクプレート®から着想を得たシリーズ。シルクのようななめらかさとツヤ感を目指し、ブラッシングするたびに髪を整えます。

ミラー付きで持ち運びしやすい「KINUJO Silky jewel brush」は、シルク成分配合ピンと静電気防止設計で、さらりとまとまる仕上がりに。

2段階ピン構造により、髪の表面と根元へやさしくアプローチし、絡まりを無理なくほぐします。

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用途別に選べる3アイテム

「KINUJO Silky treatment brush」（3,960円）は、インバス・アウトバス両方で使える万能ブラシ。ケラチン成分配合ピンで、ブローやトリートメント時にも活躍します。カラーはミラーホワイト・ミラーブラック・ミラーピンク。

「KINUJO Silky jewel comb」（2,970円）は折りたたみ式で持ち運びに便利。シルキークロム加工によりなめらかな櫛通りを実現し、前髪や細かなスタイリングにも最適です。カラーはホワイト・モカ・ピンク。

「KINUJO Silky jewel brush」（3,300円）はパールホワイト・パールモカ・パールピンクの3色展開です。

毎日に寄り添う使いやすさ

どのアイテムも伸縮性や使いやすさにこだわり、日常のあらゆるシーンにフィット。軽やかな使い心地で、ブラッシングの時間を心地よいひとときへと変えてくれます。

人間工学に基づいた設計や頭皮にやさしいピン仕様で、髪だけでなく使う人の快適さにも配慮。外出先でのお直しから自宅ケアまで、幅広く活躍するのが魅力です。

毎日がときめくヘアケア時間

KINUJOブラシシリーズは、髪を整えるだけでなく気分まで整えてくれるアイテム♡シルクのようななめらかさと上品なデザインで、毎日のヘアケアが楽しみになるはずです。

自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。2026年4月下旬の発売を楽しみに、新しい美髪習慣を取り入れてみてください♪