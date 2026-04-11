西日本〜関東、東北にかけて青空広がる

あすは西日本から関東、東北にかけて日中は青空が広がるでしょう。夜になると九州南部では、雨の降りだす所がありそうなので、折りたたみ傘があると安心です。北海道は午前中、所々で雨や雪が降りますが、午後は次第にやみそうです。

【画像で見る】12日の予想最高気温

また、北日本は引き続き風が強く吹くでしょう。特に東北太平洋側は暴風に警戒してください。

5月中旬並みの陽気の所も

あす朝の気温は、全国的にけさより低い見込みです。長野は、けさより9℃も低い4℃の冷え込みでしょう。日中は日差しを受けて気温が上がり、関東から九州にかけては、5月中旬並みの陽気の所もありそうです。

＜あす12日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：11℃ 釧路：11℃

青森：12℃ 盛岡：14℃

仙台：18℃ 新潟：16℃

長野：18℃ 金沢：18℃

東京：23℃ 名古屋：24℃

大阪：23℃ 岡山：23℃

広島：23℃ 松江：21℃

高知：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

西日本中心に曇りや雨の日が多く

来週は、西日本を中心に曇りや雨の日が多くなりそうです。関東も、来週中ごろは天気が崩れるでしょう。北日本は晴れる日が多く、桜の成長も進んで、東北北部でも桜が満開を迎える所が多くなりそうです。