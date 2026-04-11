【ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの協議を仲介したパキスタンは、今回の協議を「イスラマバード会談」と呼び、歴史的なイベントとして国内外にアピールしている。

シャバズ・シャリフ首相は１０日、国民向けテレビ演説で「パキスタンだけでなく、イスラム世界全体にとって誇らしい瞬間だ」と強調した。

中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、米副大統領のパキスタン訪問は２０１１年のジョー・バイデン氏以来だ。パキスタンにとって国際社会で存在感を高める好機で、地元紙ドーンによると、首都イスラマバードでは警察や軍関係者ら１万人超を配備する厳戒態勢が敷かれている。

仲介を巡っては、パキスタン軍トップのアシム・ムニール陸軍参謀長がキーマンの１人とされる。トランプ米大統領が「お気に入りの元帥」と呼ぶ人物で、トランプ氏や米高官と直接やりとりしている模様だ。トランプ氏とイランのアッバス・アラグチ外相のいずれも停戦発表時、ＳＮＳでムニール氏に謝意を示した。

パキスタンは昨年５月のインドとの軍事衝突時、米国に停戦の仲介を求めて関係を深めたとされる。ムニール氏は、トランプ氏をノーベル平和賞に推して信頼関係を構築。イラン精鋭軍事組織「革命防衛隊」ともパイプを持つとみられる。

今回の協議のため、米国とイランの代表団がそれぞれイスラマバードに到着した際、ムニール氏はムハンマド・ダール副首相兼外相らと出迎えた。今後の交渉でも動向が注目される。