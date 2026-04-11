紀ノ国屋「フローラルスイーツバッグ」登場！ 焼菓子を詰め合わせた春の人気バッグ全4色
「紀ノ国屋」は、4月10日（金）から、花柄のバッグに焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」を、全国の店舗で発売中だ。
【写真】淡いブルーもかわいい！ 全4色のフローラルバッグ詳細
■贈り物にもぴったりの焼菓子バッグ
今回登場したのは、ちょっとした贈り物や手土産にもぴったりな、見た目にも華やかなギフトアイテム。
焼菓子には、「いちごハートプチフールクッキー」や「スペシャル紅茶クッキー」、「バウムクーヘン（チョコ）」、「マドレーヌ」がそろい、定番の味を一度に楽しめる内容となっている。
またバッグは、淡い彩りがやさしいピンク、グレー、ブルー、パープルの4色展開。コスメや充電器などの小物をすっきり収納できるサイズ感で、バッグインバッグとしても利用可能だ。
【写真】淡いブルーもかわいい！ 全4色のフローラルバッグ詳細
■贈り物にもぴったりの焼菓子バッグ
今回登場したのは、ちょっとした贈り物や手土産にもぴったりな、見た目にも華やかなギフトアイテム。
焼菓子には、「いちごハートプチフールクッキー」や「スペシャル紅茶クッキー」、「バウムクーヘン（チョコ）」、「マドレーヌ」がそろい、定番の味を一度に楽しめる内容となっている。
またバッグは、淡い彩りがやさしいピンク、グレー、ブルー、パープルの4色展開。コスメや充電器などの小物をすっきり収納できるサイズ感で、バッグインバッグとしても利用可能だ。