「紀ノ国屋 フローラルスイーツバッグ」ピンク（税込 1890円）

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　「紀ノ国屋」は、4月10日（金）から、花柄のバッグに焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」を、全国の店舗で発売中だ。

【写真】淡いブルーもかわいい！　全4色のフローラルバッグ詳細

■贈り物にもぴったりの焼菓子バッグ

　今回登場したのは、ちょっとした贈り物や手土産にもぴったりな、見た目にも華やかなギフトアイテム。

　焼菓子には、「いちごハートプチフールクッキー」や「スペシャル紅茶クッキー」、「バウムクーヘン（チョコ）」、「マドレーヌ」がそろい、定番の味を一度に楽しめる内容となっている。

　またバッグは、淡い彩りがやさしいピンク、グレー、ブルー、パープルの4色展開。コスメや充電器などの小物をすっきり収納できるサイズ感で、バッグインバッグとしても利用可能だ。